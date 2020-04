Poslanci schválili vládne opatrenia v oblasti zdravotníctva

Bratislava 3. apríla (TASR) – Predaj niektorých ochranných prostriedkov sa má obmedziť, kolektívne orgány rezortu zdravotníctva by mali získať možnosť prijímať svoje rozhodnutia aj formou per rollam. Vyplýva to zo zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Poslanci o návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.