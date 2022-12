VIDEO: SaS podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Bratislava 1. decembra (TASR) - Opozičná SaS podá do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde, vyzbierala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Informovali o tom predstavitelia strany na štvrtkovej tlačovej konferencii. Šéf liberálov Richard Sulík vyhlásil, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii.



"Koalícia dávno prestal bojovať proti mafii a proti korupcii. Toto vidí každý. Ak by sme teraz neurobili nič, v riadnych voľbách, o 15 mesiacov, sa práve Robert Fico (Smer-SD) vráti tak, že možno tie voľby vyhrá, lebo jeho najväčším podporovateľom je Igor Matovič (OĽANO). Toto je fakt, preto musíme niečo spraviť," povedal Sulík. Či už predčasné voľby, úradnícka vláda alebo iná nová koalícia 76 poslancov bude podľa jeho slov lepšie riešenia než súčasná vláda.







Pripomenul, že SaS chcela byť po odchode z koalície konštruktívnou opozíciou, podporovala vládne návrhy a chcela dať vláde Eduarda Hegera (OĽANO) šancu. "Žiaľ, táto vláda stratila dôvod na existenciu, táto vláda škodí celému Slovensku. Čo akcia, to fiasko," podotkol. Hovorí o hanbe a rozdeľovaní spoločnosti. Poukázal na to, že koalícia neodkázala zmeniť paragraf 363 Trestného poriadku, na ohrozenie čerpania financií z plánu obnovy, problémy pri rokovaní vlády s lekármi či na nezvládnutú migračnú krízu.



Sulík ozrejmil, že pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Deklaroval, že 20 poslancov z klubu SaS bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že s nikým zatiaľ nerokovali o tom, kto ako zahlasuje. "Uvidíme, kto sa ako vyfarbí," dodal Sulík.



Podľa rokovacieho poriadku NR SR je na zvolanie mimoriadnej schôdze potrebných 30 podpisov poslancov. Predseda parlamentu ju má zvolať do siedmich dní od podania návrhu.



Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini potvrdil, že ich SaS oslovila s dodaním podpisov pod návrh. Nejde podľa neho o žiadne nové spojenectvo, ale konštruktívny postoj, keďže ako opozičná strana sú pripravení podporiť akýkoľvek návrh na odvolanie premiéra, celej vlády i ministrov. "Vítame, že konečne tento návrh bude predkladať nová opozičná strana SaS," povedal na tlačovej konferencii.



Pokiaľ je SaS navrhovateľom, odvolávanie má podľa neho najväčšiu šancu byť úspešné, ak zahlasuje celý klub SaS a zvyšní opoziční poslanci i tí nezaradení. Všetci poslanci pôsobiaci v Hlase-SD návrh podporia. Za jediný možný scenár po prípadnom úspešnom odvolávaní Hegera považuje Pellegrini predčasné voľby. V návrhu nevidí zámer SaS vrátiť sa znova do vlády, keďže napríklad líder OĽANO Igor Matovič opakovane kritizuje predstaviteľov SaS. "Nie je šanca, aby sa mohli vrátiť do nejakej koalície, a takisto odmietam myšlienku o úradníckej vláde," skonštatoval. Úradníckou vládou by sa podľa neho vystavila krajina väčšiemu marazmu a v parlamente by jej nič neprešlo. "Prečo by sme my politické strany podporovali úradníkov, ktorí nenesú žiadnu politickú zodpovednosť?" pýta sa.



Smer-SD bude podľa šéfa Roberta Fica "vždy hlasovať za odvolanie, či už ide o individuálneho člena vlády, alebo o celú vládu". Nerozumie však tvrdeniam Sulíka o novej koalícii 76 poslancov. "Máme zvaliť vládu preto, aby sa vrátil Sulík naspäť do vlády? Oni si z nás podľa všetkého robia srandu," reagoval s tým, že poslanci SaS sú naivní.



Poslanec Sme rodina Martin Borguľa na sociálnej sieti ešte pred štvrtkovým hlasovaním o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) napísal, že pokiaľ nebude odvolaný alebo ak ho premiér neodvolá a následne príde návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, bude s "pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou" hlasovať za odvolanie Hegera.



Nezaradený poslanec Tomáš Valášek pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku (PS) ešte nevie, či za návrh na vyslovenie nedôvery vláde zahlasuje, je to pre neho čerstvá informácia. "Máme predsedníctvo, ktoré o takýchto veciach rozhoduje, táto diskusia sa ešte nezačala," reagoval.



Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga nepodporí pád vlády. Považuje za cynické, že SaS povalila v minulosti vládu v čase, keď sa začala vyšetrovať kauza Gorila a robí to opäť. "Verím, že SaS v tomto nebude jednotná a že ani demokratickí poslanci v opozícii nepodporia pád Hegerovej vlády. Viackrát opakovali, že nemajú nijaký problém s Eduardom Hegerom. Nerozumiem teraz tomuto kroku. Asi im padajú preferencie alebo robia chyby z 'oplašenia', na ktoré môže doplatiť celé Slovensko," skonštatoval.