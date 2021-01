Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu o vyhlásení referenda

Bratislava 19. januára (TASR) – Opozičný Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, jediným bodom jej programu má byť návrh uznesenia o vyvolaní referenda v súvislosti s predčasnými voľbami. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii.



Potrebných 30 podpisov podľa neho nebude problém vyzbierať. S iniciatívou chce začať v najbližších dňoch. Dodal, že na riadnej schôdzi poslanci Smeru-SD podporia návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia NR SR, ktorý predložil Peter Pellegrini (nezaradený).



Fico skonštatoval, že ak by uznesenie o vyvolaní referenda odsúhlasila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, prezidentka Zuzana Čaputová ho bude musieť vyhlásiť. Zdôraznil, že ako opozícia musia využiť každý nástroj, ktorý majú, na diskusiu o tom, čo sa v krajine deje. Na čele štátu podľa jeho slov stoja vagabundi, neprofesionáli a amatéri. Deklaroval, že urobia všetko preto, aby vláda Igora Matoviča padla. „Ja sa na tento rozvrat štátnosti nemôžem pozerať," zdôraznil.



Zároveň kritizoval aktivitu Pellegriniho, ktorý listom oslovil opozičné strany a navrhol vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných voľbách. Pripomenul, že od začiatku diskusií o referende Smer-SD zdôrazňoval apolitickosť a nadstraníckosť. Pellegriniho krok označil za politický amaterizmus a fiasko. Poukázal na to, že ho odmietli viaceré strany. Návrh bol podľa neho urobený z politickej nedočkavosti a navrhuje pokračovať v diskusii.



V súvislosti s aktuálnou situáciou v krajine poukázal aj na nedávno schválený balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie. Hovorí, že vzhľadom na spôsob prijatia noviel a množstvo pozmeňujúcich zákonov poslanci ani nevedeli, za čo hlasovali. Kritizoval napríklad zmeny súvisiace s registrom partnerov verejného sektora aj úpravu zákona o verejnom obstarávaní. Namieta i umožnenie vykonávania testov na ochorenie COVID-19 študentmi tretieho a štvrtého ročníka stredných zdravotných škôl, odbor zdravotný asistent. Pripomenul opäť nákup antigénových testov od trnavskej firmy, s ktorou je podľa neho spojený Matovič aj minister hospodárstva Richard Sulík. Fico trvá na tom, že to bolo plánované a cielené.



Smer-SD už podobnú schôdzu inicioval začiatkom decembra minulého roka. V referende sa vtedy chcel pýtať občanov, či sú za to, aby poslanci prijali ústavný zákon o skrátení ôsmeho volebného obdobia NR SR tak, aby sa parlamentné voľby konali do 30. júna 2021. Odôvodňovali to chaosom v boji proti pandémii nového koronavírusu a opatreniami, ktoré podľa strany porušujú ľudské práva a nemajú nevyhnutný právny základ. Rovnako v odôvodnení kritizovali prvé celoplošné testovanie na Slovensku.