Najvyšší súd zmiernil trest expolicajtovi Mariánovi Kučerkovi

Bratislava 27. júla (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR zmiernil trest bývalému policajnému vyšetrovateľovi Mariánovi Kučerkovi. Namiesto pôvodných 11 rokov väzenia dostal za korupciu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať rokov a šesť mesiacov. Odvolací súd neupustil od uloženia trestu prepadnutia majetku. Rozhodnutie je právoplatné.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Mikuláš verdikt rešpektuje. "Dôvodom zmeny výroku o treste bolo to, že prvostupňový súd nesprávne aplikoval priťažujúcu okolnosť," priblížil. Kučerka si má podľa rozsudku NS SR odpykať trest v ústave s minimálnym stupňom stráženia.



Obhajca Martin Bezák rozsudok síce rešpektuje, ale považuje ho za nezákonný. Svojmu klientovi odporučí podanie mimoriadneho opravného prostriedku. "Pokiaľ náš klient bude chcieť podať dovolanie, my ho podáme," podotkol.



Expolicajt je vinný z prijímania úplatku. Na štvrtkovom verejnom zasadnutí, rovnako ani na vlaňajšom vyhlásení prvostupňového rozsudku, sa osobne nezúčastnil. Odvolací súd konal voči Kučerkovi ako proti ušlému. V Bosne a Hercegovine požiadal o azyl a tamojšie orgány ho odmietli vydať na Slovensko.



V čase väzobného stíhania sa síce Kučerka čiastočne k prijatiu finančných prostriedkov priznal, ale počas hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) tvrdil, že to bolo pod nátlakom. Prostredníctvom obhajoby navrhol vrátenie prípadu prvostupňovému súdu alebo oslobodenie spod obžaloby. Prokurátor navrhoval súdu zamietnuť odvolanie ako nedôvodné.



Kučerka čelil obžalobe za prijatie úplatku vo výške 25.000 eur od podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda S. Pomôcť mal za to Štefanovi Ž., príbuznému exministra Petra Žigu. V druhom skutku sa mu kládlo za vinu, že prijal úplatok vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. Časť z tejto sumy si mal ponechať.