Sudca M. Kurinec je disciplinárne vinný, na jeden rok mu znížili plat

Bratislava 27. septembra (TASR) - Sudca Mestského súdu Bratislava IV Marián Kurinec je vinný zo závažného disciplinárneho previnenia, ktorého sa dopustil nečinnosťou vo viacerých veciach. Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR mu za to znížil plat o 70 percent na obdobie jedného roka. TASR to potvrdil hovorca NSS SR Michal Hajtol.



Disciplinárny senát rozhodoval v utorok (26. 9.) o odvolaní disciplinárne obvineného sudcu proti rozhodnutiu bývalého disciplinárneho senátu z roku 2019. "Predmetom prieskumu bolo prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo sudcovi uložené disciplinárne opatrenie v podobe odvolania z funkcie sudcu," priblížil hovorca.



Súd v rámci krátkeho odôvodnenia poukázal na to, že v priebehu odvolacieho konania, skôr ako sa vec dostala na NSS SR, došlo k zahladeniu skorších disciplinárnych opatrení vydaných proti disciplinárne obvinenému. "Disciplinárny senát tak dospel k záveru, že na uvedenú skutočnosť bolo potrebné v odvolacom konaní prihliadať," podotkol Hajtol. Doplnil, že rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo prijaté jednomyseľne a je konečné.