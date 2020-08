Prešovský súd zamietol žalobu voči SPF v kauze Veľký Slavkov

Bratislava 24. augusta (TASR) - Okresný súd v Prešove v piatok (21. 8.) zamietol v celom rozsahu žalobu spoločnosti Digital Floor Ltd. proti Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) o náhradu škody vo výške 60.408.874,60 eur s príslušenstvom. Rozhodol tak o poslednej najvyššej časti žalovanej pohľadávky v kauze Veľký Slavkov. TASR o tom informoval hovorca SPF Martin Kormoš.



"Zamietnutím žaloby sa na prvom stupni, zatiaľ neprávoplatne, rozhodlo 11 rokov trvajúce súdne konanie," skonštatoval hovorca.



V kauze Veľký Slavkov je SPF žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania. Ako pripomenul hovorca, o dvoch menších pohľadávkach vo výške spolu takmer 40 miliónov eur s príslušenstvom Okresný súd v Prešove rozhodol už rozsudkami z 9. apríla 2019 a 21. októbra 2019. "Žaloby taktiež v celom rozsahu zamietol," priblížil Kormoš.



SPF podľa hovorcu spoločne zastupujú advokáti Michal Mandzák a Michal Miškovič. Žalobcu Digital Floor Ltd. zastupuje bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál.