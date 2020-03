OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na zostavení vlády

Bratislava 13. marca (TASR) - Strany a hnutia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa už dohodli na zostavení novej vlády. Novinárom to potvrdil líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením vlády. Rezort financií pripadne hnutiu OĽaNO. Šéf SaS Richard Sulík bude prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku a zároveň minister hospodárstva.



"V tejto ťažkej chvíli, ktorú Slovensko zažíva, môžeme oznámiť z pohľadu vôle ľudí, ktorú vyjadrili pred dvomi týždňami vo voľbách, radostnú správu, že sme sa definitívne dohodli na vzniku štvorlístka, čiže na zostavení vlády, ktorá bude mať v parlamente ústavnú podporu," vyhlásil Matovič pred novinármi s tým, že pevne verí, že vláda vydrží celé štyri roky.



Líder OĽaNO zdôraznil, že jednotlivé mená ministrov nebudú konkretizovať. Najskôr ich chce predstaviť prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Stretnúť sa s ňou chce čo najskôr, ak sa bude dať, tak už počas víkendu. Matovič si myslí, že hlava štátu má právo dozvedieť sa nominácie ako prvá. Po jej vyjadrení podľa vlastných slov budú partneri informovať verejnosť. Matovič tiež dodal, že prezidentka by im zrejme mohla v sobotu (14. 3.) oznámiť termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR.



Pripustil, že rokovania urýchlila aj aktuálna situácia v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu na Slovensku. "Myslím si, že tých 12 alebo 13 dní bolo veľmi kultivovaných a zvládli sme ich so cťou," zhodnotil Matovič. Priblížil, že OĽaNO sa vzdalo jedného ministerstva v prospech SaS, liberáli tak obsadia tri rezorty v novej vláde.



"Dohodli sme sa, oni spravili ústupok, my sme spravili ústupok, Boris Kollár spravil ústupok," povedal Sulík s tým, že SaS okrem troch rezortov dostane aj post predsedu parlamentného finančného výboru. Do jeho čela sa postaví zvolený poslanec SaS Marián Viskupič. Sulík to považuje za dobrý kompromis primeraný tomu, aby SaS mohla realizovať ekonomickú časť svojho programu. Je to tiež podľa neho dobrá pozícia, aby mohli "rapídnou rýchlosťou zlepšovať ekonomické prostredie". "Myslím si, že táto dohoda je dobrá. Ja som za SaS spokojný, pokiaľ viem, aj ostatní partneri sú spokojní. Ideme spoločne písať programové vyhlásenie vlády," dodal.



"V prvom rade potrebujeme upokojiť situáciu, zložiť vládu," zdôraznil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že na rokovaniach urobili ústupky aj preto, aby mohli čo najskôr pomáhať ľuďom.



Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová poznamenala, že rokovali o svojich prioritách, strane sa podľa jej slov podarilo presadiť dve svoje priority. Pripustila, že rokovania boli náročné. "Urobili sme všetko pre to, aby sme sa dohodli rýchlo, konštruktívne a racionálne," dodala.



Na otázku, aké bude ďalšie pôsobenie predsedu strany Za ľudí a exprezidenta Andreja Kisku, odpovedala tým, že sám oznámi svoj ďalší postup. "My vás budeme informovať v správnom čase," povedala.