Až osemnásť kandidátov sa prihlásilo na členov Rady ÚVO

Bratislava 23. júna (TASR) - Osemnásť kandidátov sa prihlásilo na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



V utorok sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie odbornej hodnotiacej komisie, ktorá otvorila obálky od záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na kandidátov na členov Rady ÚVO.



Komisia skonštatovala, že z devätnástich prihlásených kandidátov osemnásť splnilo podmienky výberového konania. Verejné vypočutie sa uskutoční 9. a 10. júla od 9.00 h v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR.



Do vypočutia sa môže zapojiť aj verejnosť. Stačí, ak zašle otázky na kandidátov do 7. júla na adresu sekretariat.vuv@vlada.gov.sk. Otázky uchádzačom položí hodnotiaca komisia počas verejného vypočutia, ktoré bude vysielané online.