Premiér: Bezpečná individuálna evakuácia vojakov SR nie je možná

Bratislava 5. januára (TASR) - Ak by sa Slovensko snažilo nepremyslene a individuálne evakuovať slovenských vojakov, ktorí plnia úlohy výcvikovej misie NATO v Iraku, mohlo by ohroziť ich životy. Prípadná evakuácia musí byť koordinovaná v rámci celej jednotky, ktorá plní výcvikovú misiu. Na mimoriadnom nedeľňajšom brífingu po stretnutí s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek to povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Pellegrini zdôraznil, že slovenskí vojaci nie sú momentálne na mieste, odkiaľ ich možno bezpečne, ako malú skupinu, evakuovať. Je preto potrebné počkať na rozhodnutie velenia výcvikovej misie a orgánov NATO. "Ak bude tým rozhodnutím evakuácia, je oveľa bezpečnejšie, ak sa bude presúvať koordinovane celá jednotka na miesto, odkiaľ už môžeme odviezť našich vojakov bez rizika," uviedol Pelllegrini.



Zároveň dodal, že ak iracká vláda rozhodne o tom, že si neželá, aby na jej území pokračovala výcviková misia NATO, slovenskí vojaci nebudú v Iraku zostávať. Uistil, že situáciu neustále monitoruje s príslušnými rezortmi, rovnako o situácii diskutuje aj s predsedami vlád Českej republiky a Maďarska, teda krajín, ktoré majú v súčasnosti v Iraku oveľa väčší kontingent vojakov.



Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) oznámil, že slovenskí vojaci v Iraku sú v dobrej morálnej kondícii a pripravení plniť ďalšie pokyny velenia. Potvrdil, že ani zo strany veliteľa slovenskej skupiny neprišla žiadosť o evakuáciu.