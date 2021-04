Parlament odobril predĺženie núdzového stavu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Z 96 prítomných hlasovalo za 78, proti bolo 15 poslancov. Opätovne predĺžený núdzový stav trvá od 20. marca ďalších 40 dní. Poslanci hlasovaním ukončili 25. schôdzu NR SR.



Poslanci rokovali o predĺžení núdzového stavu počas štvrtkového popoludnia a večera. O predĺžení núdzového stavu rozhodla vláda. Odobriť to ešte musela Národná rada SR, a to najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti.



Kabinet v odôvodnení predĺženia, o ktorom rozhodol 17. marca, upozorňuje na to, že naďalej dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov a bezprostredne hrozí, že šírením takzvanej britskej agresívnejšej mutácie ochorenia COVID-19 dôjde k ďalším nenapraviteľným a podstatným stratám na životoch alebo k zásadnému ohrozeniu zdravia na celom území Slovenska.



Vláda tiež upozornila, že napriek zlepšujúcim sa číslam a poklesu chorobnosti ostáva epidemiologická situácia naďalej krehká a predčasným uvoľnením opatrení by mohlo nastať opätovné zhoršenie stavu.