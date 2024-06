Pellegrini chce na summite EÚ vyrokovať silné portfólio pre Šefčoviča

Brusel 17. júna (TASR) - Slovensko chce na summite EÚ vyrokovať silné portfólio pre Maroša Šefčoviča v budúcej Európskej komisii (EK). Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na úvod mimoriadneho zasadnutia Európskej rady, ktorého cieľom je dohodnúť sa na najdôležitejších funkciách v inštitúciách EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ sa v pondelok podvečer zišli v Bruseli, aby s ohľadom na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) zo začiatku júna rozhodli o najdôležitejších funkciách, čiže kto bude najbližších päť rokov predsedať Európskej komisii (EK), Európskej rade a kto bude riadiť zahraničnopolitické záležitosti Únie.



Slovensko na mimoriadnom summite zastupuje prezident Peter Pellegrini namiesto premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý rehabilituje po atentáte.



Prezident Pellegrini pred začatím rokovaní zdôraznil, že Slovensko bude počas nich konštruktívnym partnerom. Jeho prioritou, ktorú skoordinoval s premiérom Ficom, je, aby počas vyjednávaní presadil čo najlepšiu pozíciu pre slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Ide podľa jeho slov o jedného z najskúsenejších a najdlhšie slúžiacich členov exekutívy EÚ.







"Chceme preňho vyrokovať čo najsilnejšie a najvplyvnejšie portfólio na najbližších päť rokov. Môj spôsob negociácie bude viesť k takejto taktike. Nie blokovať, ale žiadať pre Slovenskú republiku niečo za niečo. Je to úplne logické, myslím si," opísal situáciu.



Na otázku TASR, o aký post by mohlo ísť, prezident spresnil, že určite sa pokúsi zachovať pre Šefčoviča funkciu podpredsedu EK a nejaké silné ekonomické portfólio.



Pripomenul tiež, že východná a stredná Európa je v EÚ podreprezentovaná čo sa týka dôležitých funkcií a že naposledy z tejto časti Európy bol predsedom Európskej rady súčasný poľský premiér Donald Tusk.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)