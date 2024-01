Pellegrini hovoril s Metsolovou o eurovoľbách a rezolúcii EP o SR

Brusel 23. januára (TASR) - Snaha zvýšiť účasť občanov SR v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), situácia na Ukrajine, ale aj minulotýždňová rezolúcia EP kritizujúca slovenskú vládu boli hlavnými témami pracovného stretnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho so šéfkou europarlamentu Robertou Metsolovou v utorok večer v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pellegrini, ktorý do Bruselu zavítal po návšteve Poľska, uviedol, že s Metsolovou mal súkromné aj pracovné stretnutie. Začali témou eurovolieb, v ktorých malo Slovensko doteraz opakovane najnižšiu účasť v celej Európskej únii.



"Hovorili sme o tom, ako by mohlo Slovensko účasť v europarlamentných voľbách zvýšiť, aby sme zas nedopadli ako v roku 2019," uviedol šéf slovenského parlamentu. Dodal, že treba využiť tohtoročné 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ a zdôrazniť prínosy a pozitíva členstva v Únii a tiež v eurozóne pre Slovákov.



Pripomenul, že vláda SR má vo svojom rozpočte vyčlenené peniaze na oslavy tejto dvadsaťročnice, čo by tiež mohlo pomôcť presvedčiť Slovákov, aby šli k volebným urnám.



"Pokiaľ nebudeme hovoriť o tom, čo sme v EÚ dosiahli a tiež o tom, čo sa nám na EÚ nepáči a čo by bolo treba do budúcnosti zmeniť tak, aby Únia bola pružnejšia ako teraz a schopná reagovať na výzvy, tak pravdepodobne ten záujem o eurovoľby nezvýšime," upozornil.



Pellegrini zároveň v rozhovore s Metsolovou skonštatoval, že na Slovensku, podobne ako aj v iných členských krajinách, je vzťah ľudí k EÚ "napätejší" a pravdepodobne sa o slovo budú viac hlásiť sily, ktoré sú kritickejšie voči Únii alebo členstvo v nej odmietajú. Podľa neho bude preto dôležité zloženie EP po júnových voľbách.



Pellegrini sa v stredu v Bruseli pracovne stretne aj so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a výkonným podpredsedom EK Marošom Šefčovičom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)