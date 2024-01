Pellegrini vyhlási voľbu kandidátov na sudcu ÚS SR v pondelok

Košice 12. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) vyhlási voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR v pondelok (15. 1.). Informoval o tom v piatok po stretnutí s predsedom ÚS Ivanom Fiačanom. Na ÚS je neobsadený post jedného z 13 sudcov po tom, ako sa vlani v septembri Jana Laššáková vzdala tejto funkcie.



"To rozhodnutie je už pripravené, podpíšem ho ešte dnes a s účinnosťou 15. januára bude táto voľba vypísaná tak, aby potom mohol Ústavný súd čo najskôr fungovať v plnom počte," uviedol Pellegrini. Kedy sa podarí zvoliť kandidátov na sudcu ÚS, bude podľa neho už na NR SR, pričom v prvých dvoch voľbách bude potrebných na zvolenie ústavná väčšina, teda najmenej 90 hlasov. Až v ďalšom kole bude stačiť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Parlament podľa ústavy navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ÚS, ktorých má vymenovať prezident SR.







Pellegrini ďalej uviedol, že voľbu nevyhlásil skôr pre pracovnú zaneprázdnenosť a dianie v parlamente. "Nebol to z mojej strany žiadny úmysel ani nejaké zdržovanie či taktika, ale chcel som sa stretnúť aj s predsedom ÚS, pretože nie je to len o voľbe sudcov, ale aj o celkovom zefektívnení súdu," povedal.



Podľa neho bude potrebná diskusia s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) a predsedom ÚS o príprave opatrení tak, aby ÚS nebol zavalený podnetmi a bol v rozhodovaní efektívnejší. S Fiačanom rokoval aj o otázke možného zvýšenia počtu sudcov ÚS. "Myslím si, že najprv sa skôr vydajme cestou zefektívnenia fungovania Ústavného súdu, aby tých 13 sudcov v plnom počte dokázalo flexibilnejšie reagovať na všetky tie podnety, ktoré prichádzajú," povedal šéf parlamentu. Niektoré veci by tak podľa neho namiesto ÚS v prvej inštancii mohli riešiť najprv krajské súdy a Najvyšší súd SR.