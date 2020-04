Pendleri sa od mája musia preukazovať negatívnym testom na COVID-19

Bratislava 17. apríla (TASR) - Pendleri sa budú musieť po novom pri každom vstupe do SR preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. V piatok o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Opatrenie prijal ústredný krízový štáb, platí od 1. mája.







Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény sa dostali zdravotnícki pracovníci s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravskosliezskom, Olomouckom kraji v Českej republike. Podmienkou je potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín. Opatrenie vstupuje do platnosti od pondelka 20. apríla.











Osoby, ktoré majú výnimku z povinnosti absolvovať po príchode zo zahraničia karanténu v zariadeniach určených štátom, majú po novom doložiť potvrdenie od lekára. Ide napríklad o tehotné ženy či osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Zároveň musia predložiť v dvoch vyhotoveniach aj výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín. "Ak tieto dve podmienky splnia, nejdú do štátnej karantény, ale do domácej izolácie," vysvetlil Mikas.



Ľudia, ktorí nemajú na Slovensku uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, majú o umiestnení do izolácie informovať lekára príslušného samosprávneho kraja.



Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény boli doplnení vodiči nákladnej dopravy, posádky lodnej dopravy či rušňovodiči, ktorí cestujú na územie SR inými spôsobmi dopravy. Predpokladá sa, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky. Dané skutočnosti majú dokladovať potvrdením od zamestnávateľa.



Ďalšiu výnimku dostali osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú SR s cieľom liečby vážnych zdravotných stavov, tranzit príslušníkov policajných zborov, prechádzajúcich cez územie SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a príslušníci Ozbrojených síl SR a NATO. Na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ, navracajúcich sa domovskej krajiny bez zastavenia.



Definícia tzv. pendlerov bola v nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spresnená. Vzdialenosť miesta práce, respektíve miesta bydliska od otvoreného hraničného priechodu je 30 kilometrov pozemnou cestou.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tiež informoval, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dostalo za úlohu prepracovať formulár pre tých, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko. Mali by sa nahlasovať 72 hodín vopred. "Ľudia, ktorí sa zaregistrujú a dodržia deň a čas a hraničný priechod, cez ktorý oznámili návrat na Slovensko, budú vybavení prednostne," vysvetlil Matovič. Ministerstvo zdravotníctva má zabezpečiť zdravotnícku službu vo všetkých karanténnych centrách. Hlavný hygienik má pripraviť tiež presný manuál, ako zabezpečiť ochranu ľudí, ktorí sú v domovoch sociálnej služby.