Po očkovaní proti koronavírusu na Slovensku zomrel jeden pacient

Bratislava 26. januára (TASR) - Po očkovaní vakcínou proti novému koronavírusu zomrel na Slovensku jeden pacient. Išlo o 79-ročného muža s viacerými chronickými ochoreniami, ktoré pitva určila ako hlavnú príčinu úmrtia. K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní – horúčka a slabosť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková s tým, že podobné prípady sa objavili vo viacerých európskych krajinách.



"Ide o prípad podobný tým, ktoré sú známe z Nórska, Nemecka či iných európskych krajín. Išlo o pacienta vo vyššom veku (79 rokov) s viacerými chronickými ochoreniami, ktoré pitva určila ako hlavnú príčinu úmrtia. K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní – horúčka a slabosť," informovala s tým, že príčinná súvislosť medzi očkovaním a úmrtím bola vyhodnotená ako možná. Podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie sú stupne veľmi pravdepodobný – pravdepodobný – možný – nepravdepodobný - neklasifikovaný.



Hovorkyňa zdôraznila, že očkovanie u pacientov vo vysokom veku s viacerými chronickými ochoreniami, ktorým by aj mierne nežiaduce účinky mohli spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti, je potrebné posúdiť individuálne.



ŠÚKL k pondelku (25. 1.) evidoval 353 hlásení na podozrenia na nežiaduce účinky po vakcíne Comirnaty. Podľa informácií TASR sa vakcínou od spoločnosti Moderna ešte neočkovalo, takže všetky nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky sú k vakcíne Comirnaty od konzorcia Pfizer-BioNTech. Z toho 24 hlásení bolo vyhodnotených ako závažných. Najčastejšie hlásené sú podľa štátneho ústavu bolestivosť v mieste vpichu a bolesť ramena či končatiny, do ktorej bola podaná vakcína. Ďalej sú to očakávané nežiaduce účinky po očkovaní ako napríklad zvýšená teplota, zimnica, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, slabosť, únava či nevoľnosť.



Medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky sú napríklad alergické reakcie alebo prekolapsový stav. Zatiaľ nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky sú obvyklé a sú v súlade so známymi nežiaducimi účinkami, ktoré sú uvedené aj v dokumentácii k lieku.



Každé hlásené podozrenie na závažný nežiaduci účinok sa prešetruje a nežiaduce účinky sa monitorujú štátnym ústavom na Slovensku a aj na celoeurópskej úrovni. Bezpečnosť vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 sa vyhodnocuje aj bezpečnostným výborom Európskej liekovej agentúry na mesačnej báze. Záver z prvého prehodnotenia sa očakáva prvý februárový týždeň.