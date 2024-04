STRET S MEDVEĎOM: Muž skončil so zraneniami

Liptovská Sielnica 4. apríla (TASR) - Poranenie hrudníka, zlomeninu rebier a úraz chrbtice utrpel vo štvrtok po strete s medveďom na Liptove 35-ročný muž. TASR to potvrdili hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová a Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



K zranenému vyslali ráno do Liptovskej Sielnice ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. "Záchranári muža po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," dodala Klimešová.