Šaško: Jeden pacient je po zrážke rýchlikov vo vážnom stave
Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave.
Autor TASR,aktualizované
Jablonov nad Turňou 14. októbra (TASR) - Po pondelkovej (13. 10.) zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave. Rušňovodiča zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej (13. 10.) nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur. Presnú sumu podľa vlakového dopravcu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác. TASR o tom informovali zo ZSSK s tým, že naďalej pokračuje odstraňovanie následkov nehody a železničná trať zostáva uzavretá. Presný termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy, očakáva sa, že pôjde o niekoľko hodín.
„Cieľom dnešného dňa je zabezpečiť stabilizáciu zostávajúcich súčastí a pripraviť technické podmienky na kontrolu už uvoľnenej trate,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček s tým, že po ukončení prác bude nasledovať technická kontrola koľajového zvršku a preverenie bezpečnosti prevádzky. V úseku Turňa nad Bodvou - Rožňava, ktorým denne prejde 18 rýchlikov Gemeran v oboch smeroch, je zavedená náhradná autobusová doprava.
Počas noci z miesta nehody odstránili väčšinu poškodených vozňov. Na mieste zostáva už len jeden ťažko poškodený vozeň, ktorý je naklonený a jeho manipulácia si vyžaduje špeciálnu techniku, ako aj poškodený rušeň, ktorý sa nebude odstraňovať okamžite, ale až v ďalšej fáze prác.
Vyšetrovanie nehody vedie polícia, samostatne aj ZSSK v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Paralelne prebieha aj vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. „S prihliadnutím na medializované informácie ZSSK už v tejto chvíli môže potvrdiť, že obaja rušňovodiči dodržali zákonný čas odpočinku v rámci ich fondu pracovného času. Ide o skúsených rušňovodičov s praxou,“ uviedol hovorca. V spolupráci s občianskym združením IPčko zároveň ZSSK poskytuje psychologickú pomoc svojim zamestnancom.
Po pondelkovej (13. 10.) zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval v utorok.
„Všetci ostatní by už mali byť úplne mimo ohrozenia a stabilizovaní, ale jeden pacient je vo vážnom stave,“ uviedol minister s tým, že v pondelok navštívil nemocnice v Košiciach aj Rožňave.
Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice Ladislava Šustová doplnila, že po vlakovom nešťastí v Jablonove nad Turňou bolo v UNLP Košice ošetrených spolu 36 zranených. „Z nich je hospitalizovaných 13 pacientov so stredne ťažkými zraneniami. Jeden pacient je po operácii vo vážnom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ uviedla Šustová.
V nemocnici v Rožňave sú aktuálne hospitalizovaní štyria pacienti. „Zdravotný stav všetkých pacientov je stabilizovaný,“ doplnila PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová. Nemocnica prijala v pondelok šiestich pacientov z miesta vážnej nehody. Dvaja boli prijatí s ťažkými zraneniami a museli podstúpiť operačný zákrok.
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je naďalej hospitalizovaný jeden pacient. „Utrpel ťažké zranenie chrbtice, je v starostlivosti lekárov na oddelení úrazovej chirurgie a jeho stav je stabilizovaný,“ uviedla PR manažérka FNsP J. A. Reimana Prešov Martina Pavliková. Nemocnica v Prešove poskytla po zrážke vlakov zdravotnú pomoc 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami.
Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktoré sa zrazili pri pondelkovej (13. 10.) železničnej nehode v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, rušňovodiča zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Rušňovodiča druhého vlaku po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky previezli do nemocnice. V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla polícia.
Dokumentovanie nehody pokračovalo počas celej noci. Na mieste zostali kriminalisti, kriminalistickí technici, psovodi so služobnými psami, policajti oddelenia železničnej polície, ako aj pracovníci Železníc Slovenskej republiky so svojou technikou. „Počas celej noci policajti dohliadali, aby sa do havarovaných vlakov nedostali nepovolané osoby a aby sa osobné veci cestujúcich dostali späť k svojim majiteľom,“ uviedla polícia.
Na miesto nehody sa vrátili aj hasiči, ktorí asistujú pri odstraňovaní následkov. „Keďže pri rezaní rušňov hrozí riziko vzniku požiaru, naša prítomnosť je nevyhnutná pre zabezpečenie protipožiarnej ochrany,“ uviedli na sociálnej sieti. Na miesto vyslali aj EKOS - technický automobil určený na likvidáciu únikov zdraviu škodlivých nebezpečných látok, ktorý zabezpečí prečerpanie oleja z havarovaného rušňa. Ako avizovali, na mieste zostanú až do úplného zabezpečenia situácie.
