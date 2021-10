Podnikateľ Jozef B. zostáva naďalej vo väzbe

Bratislava 25. októbra (TASR) – Podnikateľ Jozef B. obvinený a zadržaný v rámci tohtoročnej januárovej policajnej akcie Mýtnik bude naďalej väzobne stíhaný. Rozhodla o tom sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku 18. októbra. TASR o tom v pondelok informoval jeho obhajca Ľudovít Štanglovič.



Sudkyňa ŠTS tak zamietla žiadosť obvineného o prepustenie z väzby. Išlo v poradí o štvrtú žiadosť o prepustenie z väzby, objasnil advokát. Jozef B. sa aktuálne nachádza v útekovej a kolúznej väzbe. Rozhodnutie ŠTS nie je právoplatné, pokiaľ jedna z procesných strán podá sťažnosť, bude o nej rozhodovať Najvyšší súd SR.



Jozefa B. zadržali po jeho príchode zo zahraničia. V rámci akcie Mýtnik Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinili aj jeho brata Petra B., exšéfa finančnej správy Františka I., bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G. a konateľku IT spoločnosti Allexis Janu R. Jeho brat Peter B. bol väzbe do apríla tohto roku.



Obvinenia všetkých zadržaných sa podľa polície týkali trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a s korupciou. Najnovšie generálny prokurátor SR Maroš Žilinka rozhodol, že trestné stíhanie podnikateľa Petra B. bolo nedôvodné, a to pre absenciu dôkazov. Vznesením obvinenia bol porušený zákon v neprospech obvineného. Žilinka tak odôvodnil rozhodnutie o zastavení stíhania podnikateľa podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.