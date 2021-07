Eva Kurrayová sa stala riaditeľkou NAKA

Bratislava 30. júla (TASR) – Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) povedie ako riaditeľka Eva Kurrayová. Do funkcie nastúpi 1. augusta po tom, čo prešla riadnym výberovým konaním. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



V päťčlennej výberovej komisii boli zástupcovia polície, Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR a Odborového zväzu PZ. Kurrayová podstúpila aj polygrafické vyšetrenie (detektor lži), ktoré preskúmalo jej pravdovravnosť, priblížil Slivka.



„Zvládla náročné výberové konanie s najlepším výsledkom, je to pre mňa známka vysokej kvality a profesionality. Nastúpi do náročného obdobia, očakávam od nej, že ukáže svoje vysoké nasadenie a odhodlanie," uviedol prezident PZ Peter Kovařík. Dodal, že NAKA má za posledné obdobie najlepšie výsledky za svojej existencie a verí, že Kurrayová bude pokračovať v nastavenom trende.



Kurrayová je v Policajnom zbore od roku 1999. V roku 2008 bola vyšetrovateľkou na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, neskôr na Úrade boja proti korupcii a na NAKA stred od jej vzniku v roku 2012. Miesto riaditeľa NAKA sa uvoľnilo po rezignácii Branislava Zuriana, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť v polovici mája.