Bratislava 20. júla (TASR) - Polícia opätovne obvinila poslanca Národnej rady SR Martina Borguľu. Potvrdil to na sociálnej sieti. O obvinení poslanca parlamentu počas štvrtka informoval policajný prezident Štefan Hamran.



"Opätovne mi vzniesli obvinenie za skutok zo začiatku leta 2018, kde som bol poškodený, neskôr obvinený. Prípad, ktorý bol niekoľkokrát medializovaný. Do dnešného dňa polícia nemá žiadne nové dôkazy, preto tomuto teátru nerozumiem," uviedol Borguľa.



Poukázal na to, že prípad je premlčaný a polícia v dostatočnej lehote nenašla žiadne dôkazy. Upozornil tiež na to, že si polícia robí kampaň a snaží sa ovplyvniť voľby.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka začiatkom tohto roka zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia voči Borguľovi pre podplácanie i rozhodnutie špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvineného voči uzneseniu obvinenia. Dôvodom bolo podľa šéfa prokuratúry nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia.



Borguľa vtedy rovnako ako v súčasnosti tvrdil, že jeho obvinenie bolo politické rozhodnutie s cieľom zastrašiť ho pred hlasovaním o vydaní poslanca parlamentu Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie. Poslanec sa bránil tým, že v celej kauze vystupoval ako poškodený a čelil vydieraniu.