Polícia: Vlaky sa nezrazili čelne, dopravu v úseku obnovili
Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok - Svätý Jur po nedeľnej zrážke vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Železnice Slovenskej republiky v tomto úseku určili bezpečnú rýchlosť na desať kilometrov za hodinu, čo znamená, že vlaky môžu začať premávať, ale len veľmi obmedzene. Návrat do plnej prevádzky bude vzhľadom na povahu trate a terén postupný. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.