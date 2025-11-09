Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia: Vlaky sa nezrazili čelne, dopravu v úseku obnovili

Na snímke medzi Pezinkom a Bratislavou sa zrazili dva vlaky. Na miesto smerujú všetky záchranné zložky. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa prvotných informácií nedošlo k čelnej zrážke vlakov, rovnako nedošlo ani k vykoľajeniu vlakov.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok - Svätý Jur po nedeľnej zrážke vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Železnice Slovenskej republiky v tomto úseku určili bezpečnú rýchlosť na desať kilometrov za hodinu, čo znamená, že vlaky môžu začať premávať, ale len veľmi obmedzene. Návrat do plnej prevádzky bude vzhľadom na povahu trate a terén postupný. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.

.

