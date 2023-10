Varšava 12. októbra (TASR) - Poľsko predĺži dočasné kontroly na hranici so Slovenskom o ďalších 20 dní. Vo štvrtok to oznámil poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. Dodal, že kontroly potrvajú do 2. novembra. Správu o tom TASR prevzala zo spravodajského webu Polsatnews.pl, ktorý doplnil, že účelom zavedenia hraničných kontrol je zabrániť nelegálnej migrácii z balkánskej trasy.



Kamiňski vo vysielaní rozhlasovej stanice Jedynka spresnil, že rozhodnutie vlády je v súlade so schengenským kódexom, a dodal, že Varšava o tom bude vo štvrtok informovať aj Európsku komisiu.



Podľa ministra dočasné kontroly na hraniciach priniesli dobré výsledky a sú účinné. "Cez Poľsko nebudú viesť nelegálne migračné trasy," zdôraznil Kamiňski.



Zopakoval, že pri vstupe do Poľska sa cestujúci musí podrobiť kontrole občianskeho preukazu alebo pasu. Hranicu so Slovenskom je možné na celom úseku prekročiť cez osem cestných a tri železničné priechody a 11 priechodov pre peších.



Poľská pohraničná stráž súčasne upozornila Polsatnews.pl, že prekročenie hranice so Slovenskom v Tatrách je nelegálne a môže zaň byť vyrubená pokuta 500 zlotých.



Hovorkyňa Útvaru pohraničnej stráže pre sektor Karpaty majorka Dorota Kądziolková vysvetlila, že ak turistický chodník vedie horskou oblasťou a nie je tam bod na prekročenie hranice, potom sa každé takéto prekročenie hranice bude považovať za nelegálne.