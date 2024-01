Poľsko predĺžilo kontroly na hraniciach so SR do 2. marca

Varšava 31. januára (TASR) - Poľsko predĺžilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. marca. Vyplýva to z nariadenia ministerstva vnútra zverejneného v stredu v úradnom vestníku, informuje TASR.



Poľsko zaviedlo hraničné kontroly z dôvodu prílevu nelegálnych migrantov cez takzvanú balkánsku trasu 4. októbra minulého roku, pôvodne na desať dní. Odvtedy ich však opakovane predĺžilo, celkovo už šesťkrát. Podľa nariadenia vydaného koncom decembra mali kontroly platiť do 1. februára.



Ako pripomína špecializovaný server Prawo.pl, hraničné kontroly sa vykonávajú len pri vstupe do Poľska a podľa ministerstva vnútra "sa nezameriavajú na turistický ruch". Cestujúci však musia mať pri sebe cestovné doklady – občiansky preukaz alebo pas. Kontroly sa vykonávajú náhodne.



Hranicu je možné prekročiť na 17 cestných priechodoch, troch železničných priechodoch a dvoch priechodoch pre peších.



Len za predchádzajúci deň pohraničná stráž podľa svojho stredajšieho príspevku na sociálnej sieti X skontrolovala približne 4500 ľudí a 2200 vozidiel. Celkovo od zavedenia dočasných obmedzení na hraniciach so Slovenskom skontrolovala 1,42 milióna osôb a 622.000 áut.