Poľsko sa zatiaľ nezaoberalo otázkou, či Ficovi povolí prelet do Ruska

Varšava 6. mája (TASR) - Poľsko sa zatiaľ nezaoberalo otázkou povolenia preletu lietadla slovenského premiéra Roberta Fica nad svojím územím, ak by sa rozhodol zúčastniť na oslavách skončenia druhej svetovej vojny v Moskve 9. mája. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, informuje varšavský spravodajca TASR.



„Nezamýšľali sme sa nad tým, pretože sme držali palce pánovi premiérovi, aby sa uzdravil,“ povedal minister a zdôraznil, že Fico bol pred rokom obeťou atentátu. „Myslíme si, že podporovať Putinov naratív v Moskve nie je dobrý nápad," dodal.



Minister tiež skritizoval Maďarsko za blokovanie pokračovania prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ a blokovanie vyplatenia siedmich miliárd eur členským štátom za vojenské vybavenie dodané Ukrajine, ktoré by týmto štátom umožnilo nakúpiť nové zbrane. „Ide o nepriateľský krok voči Ukrajine, nepriateľský krok voči Poľsku a nekorešpondujúci s európskymi hodnotami," povedal Sikorski.



Sikorski informoval o plánovanom podpise novej dohody o spolupráci medzi Poľskom a Francúzskom, ktorá bude obsahovať aj konkrétne záväzky v oblasti bezpečnosti a obrany. Minister uviedol, že tieto záväzky budú formulované podrobnejšie než v Severoatlantickej zmluve, ale nebudú obsahovať záväzky týkajúce sa ochrany Poľska francúzskym jadrovým dáždnikom, čo označil predtým za viac teoretickú ako praktickú koncepciu obrany. „Myslím si, že toto je skôr otázka pre majiteľa tejto zbrane,“ povedal.



Minister tiež vyhlásil, že európsky zbrojný priemysel sa musí stať sebestačnejším najmä v oblasti munície. Ako príklad uviedol Ukrajinu, ktorá počas vojny vybudovala nové zbrojárske závody a začala produkciu vlastných dronov. Zároveň zdôraznil, že Poľsko a EÚ musia pokračovať v zbrojení. „Budeme sa pripravovať tak, aby si to Putin desaťkrát rozmyslel, než nám pohrozí,“ uzavrel Sikorski.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)