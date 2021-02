Pozitívne testovaní nebudú môcť vychádzať, môžu ísť len k lekárovi

Bratislava 28. februára (TASR) - Osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19 nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. maca zrušiť hlavný hygienik SR. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v nedeľu schválila vláda SR.