Krajčí: Počet hospitalizovaných stagnuje

Bratislava 3. februára (TASR) – Počet pacientov v slovenských nemocniciach v súvislosti s ochorením COVID-19 už nerastie podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) tak rýchlo ako doteraz. Pacientov však neubúda, v nemocniciach je aktuálne 3626 ľudí.



Za relatívne vážnu označil situáciu najmä v Bratislave. Oznámil to na brífingu k aktuálnej epidemiologickej situácii, ktorá bude po novom namiesto piatka bývať každý utorok, ako s tým počíta COVID automat.



„Hospitalizácie nám stále rastú. Stále nemôžeme hovoriť, že by nám hospitalizácie v našich nemocniciach klesali, a to je, samozrejme, veľmi vážna situácia," povedal Krajčí.



Slovensko sa podľa ministra nachádza stále v čiernej farbe, kde platia najprísnejšie opatrenia. Za veľmi vážnu označuje aj situáciu v regiónoch. „Máme viac červených regiónov, prevahou sú bordové regióny. Potom sú tmavočervené regióny a svetločervený je len región Veľkého Krtíša," poznamenal.



Najvážnejšia epidemiologická situácia je podľa neho v deviatich okresoch, a to v okrese Partizánske, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava a Žiar nad Hronom. Tieto okresy sú aktuálne v štvrtom stupni varovania. Najviac regiónov, 41, sa aktuálne nachádza v treťom stupni varovania, v druhom stupni varovania je 20.



„Vo väčšine okresov došlo k zlepšeniu epidemickej situácie, ale ide len o 22,3-percentnú hrubú redukciu prevalencie, čo je oveľa menej, ako sme očakávali," skonštatoval Krajčí. Poukázal na to, že pri jesennom celoplošnom testovaní sa podarilo mieru infekčnosti znížiť o 58 percent. Spôsobené to je podľa neho zrejme novým, infekčnejším variantom nového koronavírusu.



Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa zlepšuje stav personálu v nemocniciach, počet zdravotníkov a zdravotného personálu v karanténe už nie je taký vysoký, aj keď sa v niektorých nemocniciach objavujú opäť PN. Nemocnice však nápor hospitalizovaných zvládajú. Oproti koncu minulého roka sa situácia medzi severnými a južnými okresmi vymenila, najnovšie je situácia lepšia v severných ako v južných okresoch.



Situácia je podľa ministra relatívne vážna najmä v hlavnom meste. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) prijala počas stredy minimálne 35 nových pacientov, čo nevníma ako dobrý prognostický stav. UNB tak má v súčasnosti viac ako 400 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 alebo suspektných na toto ochorenie. "Bratislava zažila enormný nárast prípadov dovezených na urgentný príjem," zhodnotil Krajčí.



Z UNB tak budú presúvať niektorých pacientov aj do iných nemocníc, ktoré majú voľnejšie kapacity. Bratislave bude pomáhať červená nemocnica v Galante. Minister poznamenal, že sa podarilo stabilizovať situáciu v Nitre, transport pacientov do iných nemocníc tak už nebude potrebný.



Minister tiež informoval, že spoločnosť AstraZeneca nedodrží dohodnuté dodávky vakcín na Slovensko. Celkové objemy dodávok vakcín sa podľa neho menia každý deň, nebude to však 58.000 dávok, ako avizoval. Zároveň oznámil, že nemocnice dostali kontakt na nákup od slovenského výrobcu injekčných striekačiek, aby vedeli z vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech získať šesť namiesto piatich dávok.