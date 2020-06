Predsedníčka Súdnej rady L. Praženková sa vzdala funkcie

Bratislava 23. júna (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková sa v utorok vzdala funkcie. Urobila tak vzhľadom na to, že nemá podporu väčšiny členov rady. Až do zvolenia nového vedenia bude funkciu vykonávať členka Súdnej rady Eva Mišíková. Súdna rada o tom informuje na svojej webovej stránke.



Praženková vo svojom stanovisku odmieta byť osobne zodpovedná za stav celého súdnictva. "Úroveň, na ktorú sa súdnictvo dostalo, ovplyvnili mnohé javy a rôzne problémy, ktorými trpí už dlhodobo. Pravdou je, že v poslednom období dôverou verejnosti mimoriadne otriasli najmä udalosti, ktoré nastali, a informácie zverejnené od augusta 2019," skonštatovala Praženková.



Dúfa, že pod novým vedením bude Súdna rada SR pracovať efektívne, aby sa prinavrátila dôvera verejnosti v súdnictvo a aby si rada získala dôstojné postavenie v spoločnosti.



Praženková mala v pondelok 29. júna čeliť odvolávaniu, ktoré navrhlo šesť členov Súdnej rady SR. Hovorili, že jej zotrvaním vo funkcii by bola vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva. Odvolať ju chceli aj preto, lebo podľa nich opakovane porušovala svoje povinnosti.