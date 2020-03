Lucia Ďuriš Nicholsonová do parlamentu nenastúpi

Bratislava 3. marca (TASR) – Lucia Ďuriš Nicholsonová zo strany SaS, rovnako ako jej kolega Juraj Droba do nového parlamentu nenastúpi. Naďalej tak bude pôsobiť ako europoslankyňa. Potvrdila to na dnešnej tlačovej konferencii.



Predsedníčkou poslaneckého klubu SaS bude Anna Zemanová



Predsedníčkou nového poslaneckého klubu SaS bude Anna Zemanová, podpredsedom terajší manažér strany Roman Foltín. Predseda strany Richard Sulík to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii.