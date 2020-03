Premiér povolil podanie necertifikovaného lieku pre deti so SMA

Bratislava 5. marca (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), poverený vedením rezortu zdravotníctva, vo štvrtok podpísal povolenie na podanie necertifikovaného lieku pre deti trpiace diagnózou SMA, teda spinálnou muskulatúrnou atrofiou typu 1. Premiér to uviedol pred rokovaním vlády s tým, že rodičia detí sa potom môžu obrátiť na zdravotné poisťovne so žiadosťou o preplatenie, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by mala podľa jeho slov tak urobiť.



"Keďže sa podarilo zoskupiť lekárov, ktorí sa podpísali pod žiadosť o použitie necertifikovaného lieku, podpísal som v prípade všetkých štyroch detí povolenie s tým, že plnú zodpovednosť preberá ošetrujúci lekár," spresnil Pellegrini.









V povolení je zároveň uvedené, že rodičia sa môžu obrátiť so žiadosťou o preplatenie na zdravotné poisťovne. "V prípade jedného z detí, ktoré je poistencom VšZP, telefonoval som s pani generálnou riaditeľkou VšZP Ľubicou Hlinkovou, tá sa v najbližších dňoch stretne s výrobcom lieku i rodičmi a bude pravdepodobne pozitívne reagovať na preplatenie," uviedol premiér.



"Ďalšie dve deti, keďže malý Riško už peniaze má a jeho mama odmietla pomoc vlády, sú poistencami súkromných zdravotných poisťovní, verím, že aj tie pozitívne zareagujú," dodal Pellegrini.