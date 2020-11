Matovič: Deti v hmotnej núdzi by mali začať chodiť do škôl

Bratislava 9. novembra (TASR) – Deti v hmotnej núdzi by mohli chodiť do škôl. Dôvodom je, že tieto deti nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie v dištančnej forme. Zhodol sa na tom v pondelok ústredný krízový štáb. Informoval o tom premiér Igor Matovič po jeho rokovaní.



Predseda vlády priblížil, že k zoznamu rodín v hmotnej núdzi sa dostanú rýchlo, keďže každá obec, ako zriaďovateľ základnej školy, ho má. „To bude najmenší problém, aby sme ich identifikovali. Od budúceho týždňa môžu byť všetky v škole," hovorí.



Počas prvej vlny pandémie sa podľa Matoviča ukázalo, že 52 000 detí nemalo prístup k vzdelaniu, poznamenal Matovič. Dodal, že musia tieto deti čím skôr vtiahnuť do vzdelávacieho procesu, pretože to bude mať nedozerné následky.



Na utorkovom stretnutí premiéra so zástupcami sektorov dotknutých pandémiou majú byť aj zástupcovia škôl. Matovič tvrdí, že ak si škola zabezpečí pretestovanie všetkých žiakov a rodičov, tak by školy mohli fungovať normálne. „Zároveň to nie je niečo, čo môžeme realizovať tento týždeň či budúci. Musíme najprv počkať, či antigénové testy zaberú," podotkol.