Premiér: Niektoré školy sa otvoria, testovanie preberám do svojich rúk

Bratislava 2. decembra (TASR) – Na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry.



"Som sklamaný z prístupu ministerstva školstva k tejto veci. Stačilo. V stredu na vláde som požiadal ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby v prípade, ak zabezpečím všetko ostatné, neblokoval otvorenie škôl. Bude to niekoľko škôl, ale chcem dokázať, že nie je čas na výhovorky," skonštatoval Matovič. Je v kontakte s viacerými zriaďovateľmi, ktorí deklarovali, že dajú pretestovať žiakov, ich rodičov i svojich zamestnancov. Spomenul aj istého primátora mesta, ktorý vyjadril ochotu takto otvoriť všetky školy v pôsobnosti svojej samosprávy.



Predseda vlády vyhlásil, že chce na pilotnom otvorení niektorých škôl dokázať, že sa to dá. "Chcem dosiahnuť, aby v pondelok 'x' škôl na Slovensku otvorených bolo. Je to čisto moja osobná iniciatíva. Informoval som o tom ministrov," uviedol Matovič. Školáci, ktorí sa dajú otestovať, budú mať podľa neho prezenčnú výučbu. Neotestovaní žiaci sa majú vzdelávať dištančne.



Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.



Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.