Otváracie hodiny pre dôchodcov sa rušia, otvoria sa stacionáre

Bratislava 1. júna (TASR) - Od stredy 3. júna sa rušia otváracie hodiny pre dôchodcov. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na tlačovom brífingu po rokovaní s konzíliom odborníkov. Zmeny sa dotknú aj denných stacionárov, budú otvorené pre obyvateľov do 62 rokov. V rámci ubytovacích služieb sa rušia 24-hodinové odstupy a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.



Ako dodal premiér na margo otvárania denných stacionárov, v prvom kroku budú otvorené len pre klientov do 62 rokov. „Postupne, každým týždňom, tento prípad tiež bude prechádzať ďalším uvoľňovaním,“ avizuje Matovič.



Jeho slová potvrdil aj člen odborného konzília - Jozef Šuvada z Národného krízového klinického tímu. Do zariadení sociálnych služieb a rovnako aj zariadení pre deti a rodinu sa má podľa jeho slov prinavrátiť život.



„Tento týždeň by mali byť zmenené aj usmernenia, ktoré zakazujú prijímanie nových klientov alebo ich obmedzujú špecifickým spôsobom viazaným na testovanie a 14-dňovú karanténu,“ uviedol Šuvada.



Odborník však vyzýva ľudí, ktorí majú svojich príbuzných v takýchto zariadeniach, hlavne pobytového typu, aby rešpektovali odporúčania postupného uvoľňovania. Ako avizoval, v priebehu dvoch až troch týždňov by malo prísť úplné uvoľnenie.



Všetky podrobnosti o ďalšej fáze uvoľňovania má podľa premiérových slov zverejniť Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR počas utorka (2. 6.).