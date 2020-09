Premiér: Podmienky organizovania hromadných podujatí sa majú sprísniť

Bratislava 25. septembra (TASR) – Podmienky pre organizovanie hromadných podujatí sa majú na Slovensku od októbra opäť sprísniť. V exteriéri bude môcť sedieť najviac 200 ľudí, v interiéri 100. Hromadné podujatia, na ktorých majú ľudia stáť, sa majú zakázať. Účasť na svadbách sa má obmedziť na 30 ľudí. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval po piatkovom zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR. Konečné rozhodnutie prijme v pondelok (28. 9.) ústredný krízový štáb.Ďalšie návrhy opatrení, ktorými komisia reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, by sa podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa mali týkať nosenia rúšok na školách a hraníc.O avizovanom zaradení Rakúska a Maďarska medzi rizikové krajiny už premiér s danými krajinami komunikoval. Podotkol však, že odkedy tento návrh padol, stav na Slovensku sa zhoršil. „,“ uviedol.Premiér poznamenal, že plne stojí za rozhodnutím pandemickej komisie. „“ skonštatoval. Spolu s hlavným hygienikom vyzvali ľudí na dodržiavanie opatrení. V súčasnosti sú podľa Mikasa najrizikovejšie rodinné oslavy, svadby či nočné diskotéky, zatiaľ čo v minulosti prevládali importy zo zahraničia.Antigénové testy na COVID-19, o ktorých nákupe vláda rozhodla tento týždeň, by podľa Matoviča chceli dať k dispozícii zamestnancom domovov sociálnych služieb. Každé dva týždne by sa tak mohli pretestovať.