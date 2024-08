Fico: Pri šéfovi NRSR stále nie je riešenie,je to najmä na Hlase a SNS

Bratislava 27. augusta (TASR) - Otázka voľby predsedu Národnej rady (NR) SR stále nemá riešenie, zatiaľ nie je táto agenda pripravená tak, aby mohla prísť na rokovanie parlamentu. Rozhodujúcu úlohu musia zohrať strany Hlas-SD a SNS. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) po utorkovom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim. Fico podľa svojich slov pomáha k dosiahnutiu dohody, tento post je podľa neho potrebné zastabilizovať, keďže ide po prezidentovi o druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte.



"Nebudem teraz viesť žiadne dišputy, kde sa nachádzame, ako sa nachádzame. Fakt je ten, že momentálne táto agenda nie je taká pripravená, aby mohla automaticky ísť na rokovanie Národnej rady SR," povedal premiér vo vyhlásení v Prezidentskom paláci.







Miesto predsedu NR SR sa uvoľnilo po víťazstve Pellegriniho v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý chce na toto miesto ministra investícií Richarda Rašiho z Hlasu-SD. Predseda SNS Andrej Danko považuje za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Podobne sa opakovane vyjadroval aj Fico.







Premiér víta dohodu o podpise spoločnej deklarácie najvyšších ústavných činiteľov k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, stretnutie je na programe 1. septembra. "Ako predseda vlády SR budem vždy presadzovať koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ale bez akéhokoľvek ohrozenia nášho členstva v zásadných medzinárodných organizáciách, ktorými pre Slovensko sú Európska únia a Severoatlantická aliancia," vyhlásil.



Fico spomenul, že v najbližšej dobe bude vláda riešiť aj otázku konsolidácie verejných financií, kde je na stole niekoľko variant. Doplnil, že bude plne rešpektovať legitímne využívanie práva veta od prezidenta. "Verím, že to bude na základe vecných a odborných argumentov," doplnil. Pellegrini nebude podľa Fica "predmetom ataku" za to, ak sa rozhodne využiť právo veta, pretože je to jeho základné ústavné právo.



Pellegrini a Fico hovorili aj o koordinácii zahraničnopolitických aktivít. Premiér hlavu štátu informoval o pláne zahraničných ciest v tomto roku. Ide napríklad o návštevu Juhokórejskej republiky v súvislosti s ambíciou dostavať alebo postaviť nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach či spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády v ukrajinskom Mukačeve, ktoré je naplánované na 7. októbra. Premiér sa chystá i do Číny na prelome októbra a novembra a v decembri do Latinskej Ameriky. Na pláne má tiež účasť na samitoch Európskej únie.