Premiér: Slovensko má dostatok vakcín

Bratislava 20. januára (TASR) – Slovensko má dostatok vakcín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna. Má zakontrahovaných dostatok vakcín pre 85 percent dospelých ľudí. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Igor Matovič.



Do pondelka malo Slovensko zakontrahovaných viac ako 2,4 milióna vakcín od Pfizer/BioNTech a večer sa podarilo zakontrahovať vyše 3,4 milióna vakcín. Od Moderny mala SR 962 917 vakcín a v pondelok večer bolo zakontrahovaných ďalších 601 823. Spolu má tak k dispozícii Slovensko viac ako 7,4 milióna vakcín, informoval predseda vlády. Dodal, že očkovať sa tak môže 3,7 milióna ľudí.



„Mať cieľ zaočkovaných 85 percent ľudí, to by sme boli celkom dobrí a možno by sme boli aj špičkou v Európe," podotkol Matovič. Dodal, že treba držať palce obom vakcinačným firmám, aby stíhali vyrábať vakcíny.