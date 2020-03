Premiér: SR má ďalších 12 prípadov ochorenia COVID-19

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovensko má 12 ďalších prípadov ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to oznámil pred médiami v sobotu popoludní. Ako doplnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, na Slovensku máme tak celkovo 44 pozitívnych výsledkov testov na ochorenie COVID-19 a 1147 negatívnych.









"Národné referenčné centrum dnes nahlásilo 12 pozitívnych vzoriek a 173 negatívnych," priblížila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Ide o štyroch mužov a tri ženy z Bratislavy, jedného muža v okrese Bytča, jedného muža v okrese Svidník, dve ženy v okrese Senec a jedného muža v okrese Nové Zámky. Protiepidemické opatrenia zabezpečujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.



Premiér: Budúca vláda by mala na posty vybrať ľudí, ktorí budú chcieť pracovať

Budúca vláda by mala na posty dobre vyberať ľudí, ktorí budú veci zvládať. Taktiež, ktorí budú chcieť robiť, pretože budú musieť pracovať sedem dní v týždni 24 hodín. Povedal to premiér Peter Pellegrini .



"Nech si uvedomia, do akých zložitých vôd idú nastúpiť. Toto sme tu ešte nemali. Nevieme, čo bude o týždeň, ani o mesiac," podotkol Pellegrini. Myslí si tiež, že situácia na Slovensku bude stále zložitejšia a komplikovanejšia.



"Budem im ako občan Slovenska držať palce, aby túto krajinu viedla vláda, ktorá sa postará o každého občana," povedal premiér. Ľudia podľa Pellegriniho v tejto situácii chcú vedieť, kto bude v krízových časoch riadiť políciu, armádu či ministerstvo zdravotníctva. "Títo ľudia budú musieť po nás zvládať túto ťažkú a zložitú situáciu, ktorej čelíme," poznamenal Pellegrini.



Zároveň uistil občanov SR, že bude s ministrami a ďalšími predstaviteľmi polície "do poslednej minúty robiť maximum, aby zvládli situáciu okolo šírenia nového koronavírusu".