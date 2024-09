Prezident vetoval zákon o vodách, prekáža mu jedno z ustanovení

Bratislava 20. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vetoval novelu zákona o vodách. Ustanovenie, ktoré sa do vládneho návrhu dostalo v rámci pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu zo spoločnej správy výborov, je podľa prezidenta s vysokou pravdepodobnosťou v rozpore s Ústavou SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Ustanovenie sa týka zmeny vlastníctva ciest druhej a tretej triedy, ktoré prechádzajú cez vodné stavby.



Prechodné ustanovenie hovorí o cestách druhej a tretej triedy, ktoré sú k 30. septembru tohto roka vo vlastníctve samosprávneho kraja a prechádzajú cez vodné stavby uskutočnené podľa medzinárodnej zmluvy vo vlastníctve štátu a v správe právnickej osoby založenej ministerstvom. Tie mali podľa návrhu prejsť od 30. septembra do vlastníctva štátu a do správy právnickej osoby založenej ministerstvom.



Novela tiež navrhovala, aby boli tepelné čerpadlá typu voda-voda oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Cieľom bolo podľa envirorezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.