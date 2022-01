Čaputová: Čeliť zdravotnej hrozbe si vyžaduje príspevok každého z nás

Bratislava 1. januára (TASR) - Čeliť najväčšej novodobej zdravotnej hrozbe môžeme iba ako spoločenstvo. Vyžaduje si to príspevok každého z nás, uviedla v novoročnom príhovore prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vyzvala k súdržnosti, ľudskosti a pestovaniu vzťahov v komunitách i rodinách. Ide podľa nej o cestu k silnému, odolnému Slovensku, ktoré môže suverénne čeliť všetkým výzvam.



"Ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí," vyhlásila prezidentka.



Pri zdolávaní pandémie je podľa Čaputovej každý dôležitý. Zdôraznila potrebu zhody v cieľoch a východiskách. "Akokoľvek sa v iných veciach môžeme názorovo rozchádzať, v tomto by sme mali byť zajedno. Všetci chceme byť zdraví, všetci chceme opäť žiť svoje bežné životy," skonštatovala. Požiadala ľudí, aby sa skúsili riadiť vlastným srdcom, svedomím a snažili si zachovať ľudskú tvár. Poprosila, aby sa nedali vyprovokovať prejavmi nenávisti.



Prezidentka tiež povzbudila občanov, aby sa vyhli "poddanskému zmýšľaniu", v ktorom sú všetky obmedzenia vnímané ako údel daný zhora. "Zodpovednosť, slušnosť či ohľaduplnosť, ku ktorým sa prikláňame z vlastnej vôle, nepociťujeme ako diktát nariadení. Napokon ani samotná demokracia nestojí na vynucovaných direktívach, ale na prirodzenej autorite pravidiel, ktoré sú výsledkom spoločenskej dohody," poznamenala.







Uplynulý rok označila Čaputová za ťažký, no ľudia sa podľa nej už trochu naučili žiť v nových podmienkach a prispôsobili sa zmenám. Poukázala na deti, ktoré pre rúška nepoznajú tváre svojich učiteliek v škôlke či žiakov, ktorí si museli privyknúť na dištančné vzdelávanie. "Seniorov obmedzila táto situácia v tom najcennejšom, stretávaní sa s deťmi a vnúčatami. Množstvo ľudí sa ocitlo v existenčných problémoch. Ale najväčším smútkom nás napĺňa fakt, že tisíce ľudí chýbali svojim blízkym pri vianočnom stole a pri vstupe do nového roka," uviedla.



Najzraniteľnejšími sme podľa Čaputovej v momentoch, keď sa dostáva k slovu sebeckosť, nevraživosť či nenávisť. "Atmosféru v spoločnosti v takej chvíli zaťažuje nielen samotná pandémia, ale ju kontaminujeme aj my sami – predsudkami, vzájomným opovrhovaním, bezohľadnosťou," komentovala prezidentka.



Do nového roka zaželala hlava štátu občanom, aby nestratili vieru v ľudskosť a dobrosrdečnosť. "Aby sme schopnosťou spolupracovať a spájať svoje sily naplnili nádej, ktorá sa pred nami v novom roku otvára," uzavrela.