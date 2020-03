Čaputová: Obmedzme kontakty na minimum, venujme pozornosť seniorom

Vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k aktuálnej situácii s novým koronavírusom



Vážení spoluobčania



prihováram sa Vám vo chvíľach, keď celé ľudstvo v súvislosti s koronavírusom čelí nebývalej výzve. Naše generácie nič podobné nezažili a sme vystavení novej skúške.



Vývoj, ktorý sledujeme v okolitých krajinách nám ukazuje, že musíme reagovať hneď, spolu a veľmi zodpovedne. Sama som dcérou rodičov v rizikovom veku a matkou detí. Chápem, že môžete prežívať obavy o svojich blízkych a seba. Situáciu na Slovensku však môžeme zvládnuť iba vtedy, ak sa k nej každý z nás postaví zodpovedne. Buďme disciplinovaní a obmedzme svoje kontakty na nevyhnutné minimum. Myslime na to, že svojou prípadnou ľahkovážnosťou a ignorovaním odporúčaní môžeme ohroziť nielen seba, ale hlavne ľudí okolo nás. A možno najviac tých, na ktorých nám najviac záleží – svoje rodiny, blízkych, priateľov.



Venujme prosím osobitnú pozornosť seniorom, sú najzraniteľnejšou skupinou ľudí a potrebujú našu pomoc. Možno im nemá kto nakúpiť, priniesť lieky, určite majú strach. Spýtajme sa ich a pomôžme im, aby sa sami nemuseli vystavovať riziku, ktoré by pre nich mohlo mať fatálne dôsledky.



Potrebujeme teda zodpovednosť, osobnú disciplínu, ohľaduplnosť k ostatným a racionálny nadhľad. Veľmi pomôže, ak sa nám problém podarí rozložiť v čase.



Na paniku a beznádej nie je dôvod a nikdy ničomu nepomohli.







Vyzývam zároveň politikov, aby odložili osobné spory a predbežné hodnotenia ohľadom zodpovednosti. Teraz veľmi potrebujeme zomknutie a spoluprácu.



Prvoradou a najväčšou úlohou týchto dní je zabezpečiť zdravotníkom všetko, čo potrebujú - venujme sa prosím, najmä tomu. Apelujem na všetkých zodpovedných, aby boli otvorení radám odborníkov. Aby krízový štáb fungoval nielen ako miesto prijímania rozhodnutí, ale aj operatívne vydával pokyny všetkým, ktorí ich naliehavo potrebujú: lekárom, úradom, samospráve aj občanom. Kým sa nesformuje nová vláda, úradujúci kabinet má plnú legitimitu a zodpovednosť.



Svojou zodpovednosťou a príkladným správaním najviac pomôžeme tým, od ktorých naše zdravie bude o pár dní závisieť najviac - našim zdravotníkom.







Dovoľte mi prihovoriť sa ešte vám vážení lekári, lekárky a vážený zdravotnícky personál,



ste hrdinami dnešných dní. Na vás sa budú obracať občania s dôverou. Viem, že pracujete v najrizikovejšom prostredí a budete pracovať možno aj na hranici fyzického aj psychického vyčerpania. Viem, že vaša situácia nie je ľahká, že vaše zabezpečenie a ochrana nie sú ideálne, ale dúfam, že sa vláde podarí čoskoro situáciu zlepšiť. Spoliehame sa na vašu prísahu, ktorou ste svoj život zasvätili službe ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Veľmi si želám, aby sa občania k vám správali s rešpektom a uznaním, ktoré si zaslúžite.







Vážení občania,



všetkým nás čaká skúška, s kontúrami ktorej sa iba oboznamujeme. Tvoríme jeden štát, jedno obyvateľstvo, jedno ľudské spoločenstvo. V ťažkých chvíľach nám pomôže iba zodpovednosť a spolupráca. Ak sa zomkneme, zvládneme to.

