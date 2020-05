Čaputová: Ozdravenie justície musí byť vedené zhora

Bratislava 20. mája (TASR) – Ozdravenie justície musí byť vedené zhora. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v stredu vymenovala Jána Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Vo svojom prejave prezidentka očakáva, že Šikuta sa stane silným hlasom sudcov, ktorým na dôveryhodnosti justície a vážnosti sudcovského stavu v spoločnosti naozaj záleží.



„Svedomité riadenie najdôležitejšieho všeobecného súdu na Slovensku je nevyhnutné na to, aby naši občania mohli nadobudnúť dôveru v spravodlivosť všetkých súdov,“ myslí si prezidentka. Čaputová neočakáva, že budú dôveru verejnosti požívať súdy nižšieho stupňa, ak nebude existovať silné puto dôvery verejnosti v odbornosť, integritu a kvalitu Najvyššieho súdu SR.



Okrem želania, aby na Najvyšší súd prišli za éry Šikutu najlepší slovenskí sudcovia a právnici, praje prezidentka Šikutovi, aby sa stal silným hlasom sudcov, ktorým na dôveryhodnosti justície a vážnosti sudcovského stavu naozaj záleží.



„Predchádzajúce dva mesiace som ľudí na Slovensku vyzývala na solidaritu, ktorá nám pomohla tak dobre zvládnuť pandemickú krízu. Z prostredia justície však poznáme skôr inú solidaritu, ktorá je viac než o pomoci v kríze o prižmurovaní očí nad prehreškami kolegov,“ uviedla si prezidentka. Takú solidaritu od Šikutu neočakáva a žiada ho, aby aj on osobne urobil čo najviac, aby sa falošná solidarita niektorých sudcov stala minulosťou.



Bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Ján Šikuta sa stal predsedom Najvyššieho súdu SR po opakovaných pokusoch voľby na Súdnej rade SR. Za predsedu ho zvolilo 12 z 17 členov. Za svoju prioritu považuje zlepšenie vnímania justície v očiach verejnosti.