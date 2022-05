Prezidentka podpísala novelu zákona o Policajnom zbore

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 25. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o Policajnom zbore (PZ). TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Zavedie sa tak základná štruktúra polície, zrušia sa menovky na rovnošatách policajtov a pribudnú im nové právomoci.Základnú štruktúru Policajného zboru budú tvoriť Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.Zruší sa povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.zdôvodnil rezort vnútra.Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavedie oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta bude platiť aj pri hromadnom porušení verejného poriadku.Do zákona pribudne ustanovenie, že PZ je úradom na vyhľadávanie majetku.vysvetlil rezort. Doplní sa tiež oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.Policajti budú po novom oprávnení požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby bude stačiť úradný záznam.Putá sa budú môcť používať i na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie alebo poškodzuje majetok.Policajti budú mať tiež právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou, alebo aj na zistenie prítomnosti inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné.Legislatívne zmeny reflektujú i nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. Bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci, ako sú zbrane, doklady, platobné karty. Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru, namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.