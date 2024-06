VIDEO: Prezidentka: Moje milované Slovensko, bolo mi cťou slúžiť ti

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas rozlúčkového príhovoru v Prezidentskej záhrade v Bratislave 14. júna 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 14. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová praje Slovensku pokojnejšie časy, múdre vedenie a viac ľudskosti. Taktiež viac sebavedomých, hrdých ľudí, ktorým nechýba pokora. Zároveň jej bolo cťou slúžiť Slovensku päť rokov. Uviedla to vo svojom poslednom verejnom príhovore vo funkcii hlavy štátu pri rozlúčkovom podujatí v Prezidentskej záhrade v Bratislave.skonštatovala dosluhujúca hlava štátu.Poukázala na to, že Slovákov čaká veľká úloha, a to posilniť dôveru a pochopenie medzi sebou navzájom. Apeluje na to, aby sa nikdy nevzdali základnej humanistickej úlohy vidieť v tom druhom predovšetkým brata a sestru.poznamenala prezidentka. Prirodzeným a k životu potrebným tmelom musí podľa nej zostať solidarita, znášanlivosť, spravodlivosť a zodpovednosť za seba, svoju komunitu a Slovensko.Čaputová tvrdí, že všetci ľudia túžia po pokoji a bezpečí.podotkla.Po piatich rokoch odchádza Čaputová podľa vlastných slov so skúsenosťami a poznaním, že potenciál SR je väčší, ako ho dnes ľudia vnímajú. Zároveň Slovensku naďalej verí a je presvedčená, že Slovensko môže veriť samo sebe.Prezidentka pripomenula, že sa vo svojom úrade venovala domácemu násiliu, seniorom, chudobným, menšinám či mladým. Poukazovala na diskrimináciu či duševné zdravie.uviedla Čaputová.Za významnú kapitolu svojej agendy označila tému ochrany životného prostredia a klímy, pričom sa so svojím tímom snažila byť pozitívnym príkladom. Teší ju, že popri všetkom nezistil Najvyšší kontrolný úrad v činnosti prezidentskej kancelárie žiadne porušenie právnych predpisov.podotkla.Za dôležitú považovala Čaputová vo svojom úrade aj ochranu ústavnosti. Pripomenula, že pri väčšine podaní potvrdil ústavný súd svojím rozhodnutím relevantnosť prezidentských argumentov. Považuje to za významný príspevok k budovaniu štandardov právneho štátu.Čaputová podľa vlastných slov vie, že jej pôsobenie na poste prezidentky nebolo bezchybné, no pracovala vždy v plnom nasadení a bola verná demokratickým hodnotám.uviedla.Na rozlúčkovom podujatí sa zúčastnili zástupcovia samospráv, občianskej spoločnosti, charity, vzdelávania, kultúry či menšín. Medzi prítomnými boli aj držitelia najvyšších štátnych vyznamenaní, úspešní vedci, športovci, umelci, učitelia.