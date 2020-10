Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovať

Bratislava 23. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z takého závažného trestného činu by malo byť preňho dostatočným dôvodom na rezignáciu. A to aj pri zachovaní prezumpcie neviny. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z trestných činov prijímania úplatku aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je podľa prezidentky veľmi vážna vec. "Keď pán Kováčik ani napriek opakujúcej sa kritike za svoju nečinnosť dôvod na rezignáciu doteraz nenašiel, myslím si, že obvinenie z takého závažného trestného činu by už dostatočným dôvodom malo byť. Aj pri zachovaní prezumpcie neviny," skonštatovala.



Špeciálneho prokurátora Dušana K. vyšetrovateľ obvinil okrem zločinu prijímania úplatku aj zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.



Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana K. dňom 22. októbra. Dvadsať prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ho v piatok vyzvalo na okamžité odstúpenie z funkcie špeciálneho prokurátora.