Prezidentka: Situácia na Slovensku je mimoriadne závažná

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie po stretnutí s odborníkmi v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou v Prezidentskom paláci v Bratislave 16. februára 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Juhoafrický variant nového koronavírusu môže byť na Slovensku



Bratislava 16. februára (TASR) - Situácia na Slovensku s pandémiou ochorenia COVID-19 je mimoriadne závažná. Prezidentka SR Zuzana Čaputová na to upozornila po utorkovom stretnutí s vedcami z vládneho konzília a iniciatívy Veda pomáha. Opäť zdôraznila potrebu počúvať vedecký hlas, pretože. Je podľa nej nevyhnutné, aby vláda na aktuálnu situáciu reagovala.Za príčinu súčasnej situácie označila prezidentka neskoršie aplikovaný striktný lockdown. Vyzvala, aby sme robili opatrenia, ktoré sú síce prácne, no osvedčené.vyhlásila.Vedci sa podľa prezidentky zhodujú na potrebe precíznejšieho trasovania. Zvýšiť treba aj kontroly dodržiavania opatrení, či už dodržiavania karantény alebo prichádzajúcich na hraniciach. Zvýšiť by sa mali tiež kapacity PCR testovania a nepreceňovať antigénové testy.poukázala Čaputová. Hovorí, že ľudia často považujú modrý papierik za pocit zdravia.Rovnako zdôraznila potrebu identifikovať nové varianty vírusu. Upriamila pozornosť na voľné kapacity sekvenovania. Vyzdvihla tiež nevyhnutnosť kvalitnej a konzistentnej komunikácie vlády. COVID automat by sa mal podľa nej aktualizovať, keďže situácia sa mení. Poukázala tiež na neprehľadnosť situácie v nemocniciach. Ako skonštatovala, dochádza k preťažovaniu personálu, rovnako sú problémy i v ambulantnom sektore.Očkovanie považuje prezidentka, rovnako ako vedci, za najlepšie riešenie v súčasnej situácii. Uvedomuje si však aj problém s dostupnosťou. Vakcína z ktorejkoľvek krajiny, ktorá bude spoľahlivá, verifikovaná, overená a pomôže vyriešiť situáciu, je preto podľa nej dobrá vakcína.reagovala na otázku o ruskej očkovacej látke Sputnik.V súvislosti s možnou výrobou vakcín na Slovensku skonštatovala Čaputová, že jej úlohou je otvárať dvere. O téme komunikuje s ministrom zdravotníctva. Informovať sa plánuje aj pri štvrtkovom (18. 2.) telefonáte s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom.Juhoafrický variant nového koronavírusu už môže byť rozšírený na území Slovenska. V utorok to po stretnutí vedcov s prezidentkou Zuzanou Čaputovou uviedol virológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa.Povedal tiež, že medializovaný prípad muža z Nitry nebol pozitívny.povedal s tým, že zmysel vidí, okrem iného, v sekvenovaní.Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike (JAR). Na základe predbežných štúdií sa aj ten rýchlejšie šíri, takisto sa však zatiaľ nepotvrdilo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19. Variant potvrdili už i vo viacerých členských krajinách EÚ vrátane Francúzska a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko.