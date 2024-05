Prezidentka vetovala novelu zákona o múzeách a galériách

Bratislava 7. mája (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala v utorok novelu zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Namieta, že ňou dochádza k zníženiu štandardov transparentnosti a odbornosti pri obsadzovaní funkcií v oblasti verejnej správy v kultúre. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Prezidentka poukázala na to, že schválený zákon upúšťa od povinného uskutočnenia verejného vypočutia uchádzačov v rámci výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu múzea alebo galérie. "Tým sa neguje možnosť efektívnej kontroly výberového procesu verejnosťou, a teda prestáva byť garantované právo účasti verejnosti na správe vecí verejných v oblasti kultúry," vysvetlila.



Kritizuje vypustenie explicitného zákazu odvolania štatutárneho orgánu múzea alebo galérie, respektíve vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez uvedenia dôvodu. To môže podľa nej vniesť do odborných atribútov riadenia týchto kultúrnych inštitúcií politický vplyv a politické rozhodovanie, a tak oslabiť, prípadne aj negovať princíp odbornosti. "Takýto zásah do riadenia kultúrnych inštitúcií, navyše, nebol ani zo strany zákonodarcu dostatočne odôvodnený," konštatovala.



Prezidentka považuje za problematický aj ústavný aspekt legislatívy. Namieta, že je retroaktívna a môže sa uplatniť aj na štatutárny orgán múzea alebo galérie vymenovaný podľa doterajších predpisov, ktoré neupravujú možnosť ich odvolania bez udania dôvodu. Podľa jej slov sa tým otvára otázka porušenia ich ústavných práv.



Novela, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1. júna, rieši aj vydávanie štandardov múzeí a galérií ministerstvom kultúry a ich zverejňovaní na webe.