Prezidentka: Zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť zverejnená

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to vyhlásila vo štvrtok po preštudovaní zmluvy a listu, v ktorom ruská strana požiadalo o vrátenie vakcín. Doplnila, že dôvodom požiadavky na vrátenie nebolo, že dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testovať vakcínu necertifikovanému laboratóriu.



"Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vzniesla takúto požiadavku, malo byť to, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V v laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť," vyhlásila prezidentka.



Viac svetla do tejto záležitosti podľa Čaputovej vnesie zverejnenie zmluvy. Očakáva, že kým príslušné ministerstvo o tom rozhodne, nebude verejnosť ďalej znepokojovaná šírením nepravdivých informácií, z koho viny došlo k porušeniu zmluvy o dodávke vakcíny.



"Správu, že agendu ohľadom vakcíny Sputnik V prebral minister zdravotníctva vnímam pozitívne a oceňujem jeho prísľub, že riešenie zmluvných vzťahov, proces povoľovania vakcíny a s tým súvisiaca komunikácia už bude prebiehať štandardným spôsobom," skonštatovala.



Cieľ vlády zabezpečiť pre občanov ďalšiu vakcínu považuje hlava štátu za úplne legitímny a správny. "Nesmie však byť ďalej prezentovaný v protiklade so snahou kompetentných inštitúcií overiť jej bezpečnosť a účinnosť," zdôraznila. Ako doplnila, o sprístupnenie zmluvy požiadala pre správy o porušení zmluvy zo strany Slovenska, čo môže mať vplyv na našu reputáciu, prípadne mať za následok povinnosť vakcínu vrátiť.