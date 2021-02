Prokurátor ÚŠP podal návrh na väzobné stíhanie podnikateľa Jozefa B.

Bratislava 3. februára (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v stredu na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na väzobné stíhanie podnikateľa Jozefa B. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



"Prokurátor ÚŠP podal dnes návrh na väzbu obvineného Jozefa B. pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zločin prijímania úplatku. Dôvodom pre vzatie obvineného do väzby je obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu (úteková väzba). Zároveň obava, že bude pôsobiť na spoluobvinených alebo na svedkov, alebo mariť dôkazy (kolúzna väzba) a aj obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, že dokoná trestný čin alebo spácha trestný čin, ktorým hrozil (preventívna väzba)," objasnila hovorkyňa.



Podnikateľa Jozefa B., ktorý je obvinený v rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Mýtnik, v utorok (2. 2.) vo večerných hodinách hospitalizovali v ružinovskej nemocnici v Bratislave z dôvodu zlého zdravotného stavu. Pre TASR to potvrdil jeho obhajca Ľudovít Štanglovič.



Jozef B. vypovedal na NAKA v budove Prezídia Policajného zboru (PZ) v utorok od 10.00 h takmer šesť hodín, a následne ho polícia zadržala. Podľa obhajcu podnikateľ kategoricky poprel spáchanie skutkov. "Čo sa týka dôkaznej situácie, sme toho názoru, že vznesené obvinenie bolo minimálne predčasné, respektíve nedôvodné," zdôraznil.



Podnikateľ poslal v piatok (29. 1.) do médií vyhlásenie, kde všetky obvinenia odmieta a svoju nevinu je rozhodnutý preukázať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň sa vzdal výkonných pozícií v spoločnostiach patriacich do podnikateľskej skupiny ZMJ SICAV.



NAKA zadržala v rámci piatkovej akcie Mýtnik aj bývalého šéfa Finančnej správy SR Františka I., ako aj podnikateľovho brata Petra B. Oboch vzal ŠTS v Pezinku v pondelok do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné.