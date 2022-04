Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie R. Kaliňáka do väzby

Bratislava 21. apríla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal vo štvrtok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na vzatie exministra vnútra Roberta Kaliňáka do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Prokurátor Špeciálnej prokuratúry podal 21. apríla návrh na vzatie do väzby doktora R.K., a to z dôvodov takzvanej kolúznej väzby," priblížil Sladan. Kolúzna väzba sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených, či mariť vyšetrovanie.



Podľa ÚŠP vyšetrovateľ NAKA obvinil v rámci akcie predsedu Smeru-SD Roberta Fica s Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.