Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v kauze Dobytkár

Bratislava 5. augusta (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozsiahlu obžalobu v kauze Dobytkár. Informovali o tom na brífingu špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP Vladimír Kuruc.



„Obžaloba bola podaná na osem fyzických osôb, päť právnických. Spisový materiál má 75 zväzkov, 35 000 strán. Ide o korupčné trestné činnosti a legalizácie z príjmu," priblížil Lipšic. Doplnil, že z pôvodne siedmich stíhaných väzobne sú aktuálne štyria stíhaní väzobne. „Jeden je vo väzbe v inej súvisiacej trestnej veci," poznamenal.



Podľa jeho slov ide o rozsiahlu trestnú činnosť na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorá sa dotýkala nenávratného finančného príspevku. Išlo o dve vetvy trestnej činnosti. Prvá fungovala od 2013 až do roku 2016, druhá od roku 2017 do roku 2020.



Podľa slov prokurátorov išlo o dva samostatné legalizačné mechanizmy. V prvej vetve bolo odovzdaných viac ako 2,7 milióna eur. V druhej vetve viac ako jeden milión eur, ktoré prechádzali cez legalizačný mechanizmus. Obžalovaným a právnickým osobám hrozí prepadnutie majetku a tresty až do 20 rokov odňatia slobody.



Lipšic nepovedal, kto sa priznáva a kto nie. „Jedna osoba je vylúčená na samostatné konanie. Kauza Dobytkár je prvá veľká kauza, čo sa týka PPA, a určite nie posledná. Preverujeme aj iné veci. Práve z dôvodu charakteru, čo vyšetrujeme, sa spustila mediálna kampaň proti spolupracujúcim obvineným," zdôraznil Lipšic. Priblížil, že v prípade figuruje jeden spolupracujúci obvinený.



Vyšetrovateľ NAKA ukončil vyšetrovanie kauzy 30. júla s návrhom na podanie obžaloby. V skupine osôb obžalovaných z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti sú bývalý šéf PPA Juraj K., bývalý výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír P., finančník Martin K., bývalý generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na ministerstve pôdohospodárstva Marek K. a nitriansky podnikateľ Norbert B. a podnikateľ Peter K.