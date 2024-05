R. Kaliňák: Stav premiéra zostáva vážny, nie je mimo ohrozenia života

Kaliňák vyzval médiá, aby sa pri diskusiách snažili vyhnúť konfrontácii

M. Šutaj Eštok: Strelca, ktorý zranil premiéra, obvinili

Bezpečnostné opatrenia v Handlovej boli na maximálnej možnej úrovni

Šutaj Eštok: Všetky rizikové skupiny budú mať posilnenú ochranu

Bratislava 16. mája (TASR) - Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zostáva vážny. Rozsah zranení spôsobený štyrmi strelnými ranami je rozsiahly. Lekárom sa podarilo stabilizovať jeho zdravotný stav, naďalej však nie je ešte mimo ohrozenia života. Informoval o tom vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).vyhlásil vicepremiér.O premiéra sa naďalej stará tím Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Kaliňák vyslovil plnú dôveru v lekársky personál, zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárov, operatérov, ktorí nastavujú liečbu tak, aby sa zdravotný stav predsedu vlády mohol zlepšiť. Zároveň poďakoval za podporné správy pre Roberta Fica.Minister podľa svojich slov nemá aktuálne informáciu o potrebe ďalšej reoperácie premiéra.načrtol.Vzhľadom na vážny stav premiéra sú podľa Kaliňáka jeho možnosti komunikácie obmedzené.doplnil.Minister avizoval, že o vývoji Ficovho zdravotného stavu budú pravidelne informovať.Podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) vyzval médiá, aby si dávali pozor na možné šíriace sa nepravdivé informácie v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a aktuálnou situáciou. Apeloval, aby sa pri pripravovaných diskusiách snažili vyhnúť konfrontácii. Vyzval na spoločný návrat k tolerancii. Urobil tak po štvrtkovom rokovaní vlády a Bezpečnostnej rady SR.obrátil sa na médiá pripravujúce politické diskusie.Kaliňák deklaroval, že budú informovať o aktuálnej situácii a poskytnú verejnosti informácie, ktoré môžu. V tomto smere upozornil na riziko šíriacich sa nepravdivých informácií či poloprávd, ktoré by mohli opäť vyvolať vášne.Obvinili strelca, ktorý v stredu (15. 5.) viacerými strelami ťažko zranil predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Po štvrtkovom rokovaní Bezpečnostnej rady SR a vlády to oznámil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).priblížil minister. Polícia obvinila útočníka z pokusu o úkladnú vraždu.Dôvodom útoku mal byť nesúhlas s krokmi súčasnej vlády, napríklad v podobe zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenia vojenskej pomoci Ukrajine, zásahu do verejnoprávnej televízie či odvolania predsedu Súdnej rady SR.podotkol minister s tým, že ide o tzv. osamelého vlka.povedal s tým, že obvinený bol súčasťou protestu aj na predchádzajúcom výjazdovom rokovaní vlády v trnavskom regióne.Kroky strelca mali byť akcelerované po prezidentských voľbách, s výsledkami ktorých nesúhlasil.dodal Šutaj Eštok.Polícia podľa ministra preveruje 32 podozrivých, ktorí na sociálnych sieťach schvaľovali stredajší útok.zdôraznil.Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia na výjazdovom rokovaní v Handlovej boli na maximálnej možnej úrovni. Prísnejšie opatrenia prijali len na rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Na tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).Všetky rizikové skupiny ľudí budú mať posilnenú ochranu. Na tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Tvrdí, že bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia na výjazdovom rokovaní v Handlovej boli na maximálnej možnej úrovni. Prísnejšie opatrenia prijali len na rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach.Minister ubezpečil, že Policajný zbor spolu so spravodajskými službami robia všetko pre to, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť ústavných činiteľov, poslancov aj médií.deklaroval Šutaj Eštok.Chce dať garanciu toho, že rezort vnútra, polícia aj všetky bezpečnostné zložky sú tu na to, aby garantovali bezpečnosť.poznamenal minister.Zároveň vyzval médiá, aby prestali dávať priestor konšpirátorom, šíriteľom hoaxov, prípadne kandidátom do európskych volieb, ktorí si z tejto situácie robia politiku.poznamenal Šutaj Eštok. Doplnil, že odpoveďou na nenávisť nemôže byť nenávisť.